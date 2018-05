Liguria - Esce oggi CLEAN CHAKRA, singolo di lancio per l’omonimo EP che uscirà il 22 giugno, di MARPEK, giovanissima artista emergente e prima vera scommessa della neonata PLATONICA.



Il brano è stato scritto da Marpek e Zibba, producer del progetto e racconta di una rinascita. Della trasformazione della paura in forza.



Accompagnato da uno street video con la regia di Megan Stancanelli girato in piano sequenza, il brano è il manifesto dell’Ep, un mix tra new-soul e pop, con il quale Marpek si presenta al pubblico.



- Prodotto da Zibba

- Registrato al Crono Sound Factory di Vimodrone (MI)

- Mixato da Simone Sproccati al Crono Sound Factory

- Masterizzato da Andrea “Bernie” De Bernardi (Eleven Mastering Studio)



- Edizioni: Warner Chappell Music Italiana / Platonica

- Label: Platonica

- Distribuzione: Believe Digital



Biografia - Martina, giovane cantante, in arte Marpek, nasce a Crotone nel 1996. Energia, ricci neri e una voce da fuoriclasse.

Si avvicina al canto molto piccola, stimolata da una famiglia appassionata di musica. L’armonica del padre cominciava a sempre a suonare alle 5 del mattino. Studia, si diploma e frequenta nel 2015 il college di Bornemouth. Canta, suona la chitarra e da giovanissima milita per quattro anni in un gruppo vocale. Il 4 maggio 2018 esce CLEAN CHAKRA, primo singolo dell’omonimo EP, prodotto da Zibba. Sta attualmente lavorando alla preparazione del live, un set elettronico minimale che la porterà in tutta Italia.