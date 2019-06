Zoagli, giovedì concerto di pianoforte di Ethan Emerson

Liguria - Nell'ambito della seconda edizione "Art in progress event" in memoria di Greg Lake, organizzata dal Comune di Zoagli, in collaborazione con l'Accademia Internazionale delle Arti e il Festival Internazionale di poesia di Genova, concerto di pianoforte di Ethan Emerson, nipote 'prodigio' di Keith Emerson degli Emerson Lake and Palmer, accompagnato dal padre Aaron Emerson.



Nella straordinaria cornice del borgo di Zoagli, nel golfo ligure del Tigullio, il 27 giugno si terrà la seconda edizione di Art in progress event, nata da un'idea dell'artista locale Paola Tagliaferro, musicista e autrice. "L'evento nasce dopo che il Comune di Zoagli, su impulso della nostra associazione, ha riconosciuto la cittadinanza onoraria al grande musicista britannico Greg Lake, scomparso nel 2016" spiega Paola Tagliaferro. Ospite speciale dell'evento sarà Ethan Emerson, che, alle 21, si esibirà in concerto al pianoforte. Il tredicenne Ethan ha studiato pianoforte con il nonno Keith Emerson, degli Emerson Lake and Palmer, uno dei più grandi pianisti della storia del rock progressive. Madrine dell'evento Elinor Emerson , moglie di Keith Emerson e Regina Lake, moglie di Greg Lake. Ad accompagnare il giovanissimo Ethan, il padre Aaron Emerson, figlio di Keith Emerson. "Siamo certi – commenta Paola Tagliaferro – che le doti artistiche del giovanissimo Ethan sapranno sedurre il pubblico. Per rendere ancora più ricca l'offerta culturale della giornata, nel pomeriggio si daranno appuntamento a Zoagli poeti per reading, artisti che esporranno le proprie opere e numerosi artisti e musicisti. Il tutto a ingresso gratuito per i visitatori". Alle 17, sulla passeggiata mare sotto il Castello Canevaro, si terrà la cerimonia di ripristino della targa dedicata a Greg Lake, cittadino onorario di Zoagli, in memoria del concerto tenuto proprio al Castello Canevaro nel 2012. Infatti, la violenta mareggiata di ottobre scorso, che ha flagellato e pesantemente danneggiato anche il litorale di Zoagli, aveva letteralmente sradicato la targa installata lo scorso anno. La reinstallazione di inserisce nell'ambito del più generale ripristino della passeggiata a mare da parte del Comune. Alle 18 a Villa Vicini (vicino alla stazione) si svolgeranno due eventi paralleli. Il reading di poesia "Un ozioso pomeriggio di poesia, suoni e profumi", con Claudio Pozzani, Barbara Garassino e il venezuelano Josè Pulido, con interventi musicali di Giulia Ermirio alla viola. Inoltre, sarà possibile visitare la mostra "I colori della bellezza" a cura di Lydia Romanelli con opere esposte di: Maria Cristina Ardito, Madda Bottigelli, Rosanna Cordaz, Lia Foggetti, Rosy Maccaronio, Giovanna Orio, Mariarosa Razzeto, Maria Vittoria Vallaro, Lydia Soltazzi Romanelli. La mostra sarà visitabile fino a domenica 30 giugno, dalle 17 alle 19.



Dopo il concerto delle 21, in piazza San Martino, di Ethan Emerson, dedicato al nonno Keith Emerson e agli ELP, alle ore 21.45 si terrà il Live di "Fabulae" con Paola Tagliaferro e La Compagnia dell'Es (Paola Tagliaferro, Pier Gonella, Giulia Ermirio, Andrea Zanzottera), con ospiti Akhilesh Gundecha e Enten Hitti. In caso di maltempo tutto l'evento si terrà a Castello Canevaro.