«A Roma per rilanciare il settore della costruzioni e difendere l´occupazione»

Venerdì 15 marzo sciopero generale delle costruzioni

Liguria - Questa mattina si è svolta la conferenza stampa indetta da Fenea lUil, Filca Cisl e Fillea Cgil della Liguria per illustrare lo sciopero che coinvolgerà il comparto delle costruzioni.

Il prossimo 15 marzo si fermeranno i cantieri, le fabbriche del legno e dell’arredo, le cave e le fornaci, le cementerie, per l’intera giornata con migliaia di lavoratori e disoccupati che manifesteranno a Roma a sostegno delle proposte concrete e fattibili su cui il Governo non vuol confrontarsi.



Costruzioni - «Per rilanciare il Paese occorre una politica industriale in grado di sostenere e dare sviluppo all’intera filiera delle costruzioni: dall’edilizia ai materiali, dal settore del legno e arredo al cemento, dai lapidei al settore dei laterizi. Abbiamo chiesto un tavolo a Palazzo Chigi per dare una risposta agli oltre 600 mila persone che hanno perso il lavoro e al milione che rischia di perderlo - hanno spiegato Mirko Trapasso, segretario regionale Feneal Uil Liguria, Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria e Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Liguria - Negli ultimi 10 anni siamo passati da 7.500 imprese a circa 3.500 con gli iscritti alla Cassa Edile che sono scesi da 20 mila agli attuali 13 mila. Questo trend va fermato e vanno recuperati i posti di lavoro».