«Il tessuto industriale ligure ha bisogno di una politica responsabile»

Liguria - «Da un lato ci dicono che Genova e la Liguria stanno ritornando ad essere appetibili dagli investitori, che c’è un crescente interesse a far arrivare attività in questa regione, poi, purtroppo, ci accorgiamo che la realtà è altra cosa, ovvero che tutti i giorni si combatte e si lotta per salvare occupazione e salari. La cosa triste è che gli avvenimenti di queste ultime settimane hanno responsabilità dirette di chi governa questo Paese, di chi troppo spesso fa promesse che, purtroppo, non è stato in grado di mantenere. L’ultimo esempio, in ordine di tempo, è Piaggio Aereo, dove dopo mesi di promesse mai mantenute, anche dal precedente Governo, oggi se non si mettono a disposizione le risorse necessarie, si rischia seriamente di perdere un pezzo importante del tessuto industriale Ligure e nazionale. Rischiamo di perdere un’azienda che ha fatto la storia aeronautica del Paese»: così Mario Ghini, segretario generale UIL Liguria.



«Nella giornata di ieri, poi, quando i lavoratori di Piaggio Aereo erano per strada, a poca distanza, Bombardier Italia annunciava la volontà di cedere l’ingegneria nel sito di Vado, (circa 50 posti diretti di lavoro in discussione). Ma è ancora più grave il fatto che levare la testa dal corpo può significare solo una cosa: a breve potrebbero essere in discussione tutti i 530 dipendenti dello stabilimento Ligure. A questi va aggiunto tutto l’indotto, anche su quest’ultimo argomento il Governo è latitante, infatti doveva tenersi un incontro lo scorso 22 gennaio che, ovviamente, è saltato e, da allora, più nulla - aggiunge - Siamo fortemente preoccupati per queste due realtà, come per il totale lassismo in cui questo Governo sta lavorando. Non si può giocare con il futuro di migliaia di lavoratrici e lavoratori guardando sempre alle competizioni elettorali, il Paese ha bisogno di un Governo che sia in grado di decidere e di mettere le aziende in grado di poter competere con gli altri paesi, cosa che, purtroppo, oggi non sta avvenendo e la Liguria ha bisogno oggi più che mai di una politica seria e responsabile», conclude.