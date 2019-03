`Liguria Crea Impresa`, la terza edizione diventa più grande e conquista la Liguria

Il 13 aprile la proclamazione delle tre idee imprenditoriali vincitrici

Liguria - Prima Chiavari, poi il Tigullio e adesso la Liguria: prende campo lo startup contest organizzato da Tigullio Crea Impresa in collaborazione con Wylab. La novità di questa terza edizione è proprio questa Liguria Crea Impresa, dimensione più ampia, più città e istituzioni coinvolte, più soggetti tra i relatori, più occasioni per chiunque abbia un'idea imprenditoriale e voglia condurla al successo.



Talento - «L'obiettivo - afferma Vittoria Gozzi presidente di Wylab - è quello di valorizzare la creatività e il talento imprenditoriale di casa nostra. a seguito del successo delle passate edizioni abbiamo pensato di dare una dimensione estesa a tutta la Liguria. E' un bellissima occasione per chiunque vorrà mettersi in mostra con il proprio progetto».



Formazione - «Il nostro contest è qualificato, è cresciuto in questi tre anni e vuole essere non solo di impatto culturale e di carattere formativo ma dare la possibilità ai progetti emergenti di confrontarsi con realtà corporate del territorio».



Viaggio - L'edizione 2019 introduce la novità del Roadshow, un viaggio che durerà tre settimane e che partirà da Imperia per concludersi a Sarzana. La giornata di sabato 13 aprile sarà dedicata al tema dell'imprenditorialità e ci concluderà con i pitch dei progetti finalisti e la proclamazione dei vincitori.



Timeline - Il 22 marzo ci sarà l'annuncio dei progetti selezionati che parteciperanno ai due Design Thinking Weekend previsti per il 30 e 31 agosto e per il 6 e 7 aprile. Il 13 aprile a Wylab Liguria Crea Impresa Day dove a fine giornata il palco sarà solo per i finalisti delle tre categorie che presenteranno la loro idea, quindi seguirà la proclamazione dei vincitori.



Numeri - L'anno scorso per Tigullio Crea Impresa sono giunte 120 candidature, di cui 80 dalla Liguria. 27 sono state le idee selezionate per il percorso formativo e tre le vincitrici assolute. Tra queste Gin Ma, il primo gin al mondo che impiega il Basilico Genovese Dop nelle sue botaniche grazie a una ricetta innovativa e brevettata. Il prodotto è in commercio da settembre 2018.