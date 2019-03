A Brugnato 5Terre Outlet Village un evento speciale sulle eccellenze del territorio

Liguria - Domenica 24 marzo Brugnato 5Terre Outlet Village darà il benvenuto alla Primavera con un evento speciale dedicato alle eccellenze del territorio. Il Centro ospiterà infatti, a partire dalle 10 e fino alle 19, il Mercatino della Val di Vara e dintorni, un’esposizione unica che offrirà a tutti i visitatori un’ottima occasione per scoprire, apprezzare ed acquistare tutte quelle piccole produzioni enogastronomiche e artigianali che rendono unico il territorio ligure - apuano. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare le numerose eccellenze del territorio, ospiterà decine di produttori agricoli, hobbisti e artigiani, provenienti non solo dalla Val di Vara e dalla Provincia di La Spezia, ma anche dalla Lunigiana.



I protagonisti dell’evento saranno i prodotti della terra di stagione di Pignone, le torte salate e dolci, i liquori artigianali, il miele, i testaroli e tutte le creazioni frutto della tradizione, della passione e della competenza dei tanti laboratori artigianali presenti. Per l’occasione Brugnato 5Terre Outlet Village, nella giornata di domenica 24 marzo, metterà

a disposizione di tutti i visitatori dei collegamenti gratuiti con Servizio Navetta in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Versilia e Lucca. Per info e orari: http://www.shopinnbrugnato5terre.it/il-villaggio/i-servizi/servizio-navetta/

Telefono: 0187 894521



I visitatori che raggiungeranno l’Outlet Village potranno approfittare di un’offerta ancora più ricca, grazie a due prestigiosi nuovi arrivi tra i brand presenti: Scorpion Bay, il celebre marchio di abbigliamento sportswear dallo stile californiano, che ha inaugurato il suo store lo scorso 16 marzo, e Imperial, gruppo bolognese tra i leader del fast fashion, che ha aperto il suo negozio mercoledì 20 marzo. Un portfolio sempre più ampio che si appresta ad accogliere

altri marchi nel corso della primavera e della prossima estate.