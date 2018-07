Agosto spinge l´estate turistica 2018

Si prevedono grandi afflussi di turisti, sia italiani che stranieri, in tutte le località della Penisola.

Liguria - Per le vacanze agosto sarà un mese effervescente. Imprimerà una decisa spinta al settore turistico nazionale e farà crescere il movimento economico grazie all’incremento dei turisti stranieri e soprattutto agli italiani che riscoprono l’Italia. Ovviamente, a meno di condizioni meteo avverse. Notizie positive per la Liguria, regione in cui i viaggiatori provenienti da oltre confine sono in numero sempre importante. A prevederlo una indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con CNA Turismo e commercio tra le imprese del settore aderenti alla Confederazione.



Crescita record - Dall’indagine risulta che i turisti di agosto ammonteranno complessivamente a 14,6 milioni. Ottocentomila più dello stesso mese del 2017. Una crescita di poco sotto il 5,8%. Una performance tanto più rimarchevole in quanto segue anni segnati da costanti incrementi.



Più italiani, più stranieri - L’aumento dei turisti ad agosto sarà omogeneo. Gli italiani diventeranno 7,6 milioni, 500mila più del 2017 (+7%). Gli stranieri sette milioni, 300mila più del 2017 (+4,2%). Con una media di permanenza di otto notti le presenze degli italiani arriveranno a 61 milioni. Con una media di permanenza di sette notti le presenze degli stranieri saliranno a 49 milioni. Ad agosto il turismo alimenterà un movimento economico di 10,2 miliardi: 5,7 miliardi dagli italiani più 4,5 miliardi dagli stranieri.



Al top mare e città d’arte - La vacanza al mare rimane la preferita dai turisti italiani. Seguita nell’ordine da città d’arte, borghi, montagna, laghi, centri termali. Invertite le preferenze al vertice degli stranieri: in testa ci sono le città d’arte. Alle spalle viene il mare. E poi borghi, laghi, centri termali e montagna. Per un movimento economico di 2,3 miliardi per le città d’arte, di un miliardo per il mare, 700 milioni per i laghi e 500 milioni per la montagna.



Sul podio Sud e Isole - È la Sicilia la meta turistica più ambita da italiani e stranieri. Sul podio l’accompagnano Puglia e Sardegna. Quindi, a completare la top ten: Marche, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Liguria, Lazio, Basilicata.



Pernottamenti alternativi - Il settore extra-alberghiero attira la maggioranza dei turisti d’agosto: il 58% (alloggi in affitto il 32% e di proprietà il 26%) contro il 42% che preferisce alberghi, tradizionali o innovativi che siano, residence, campeggi, agriturismi.



L’onda arriva su gomma - L’automobile per gli italiani. L’automobile e i bus turistici per gli stranieri. Questi i mezzi preferiti rispettivamente dai turisti nazionali ed esteri. Per gli italiani in vacanza treni, bus turistici, aerei e traghetti sono le opzioni a seguire. Per gli stranieri, invece, sono aerei, treni e navi. Nel nostro Paese i turisti stranieri si muovono con i treni ad alta velocità e gli Intercity, i bus turistici, gli aerei e gli automezzi a noleggio.



Gli escursionisti - Ad agosto 6,3 milioni di italiani si limiteranno a compiere escursioni. Magari perché hanno programmato (o già fatte) ferie in altri periodi dell’anno. Oppure perché non possono o non vogliono andare in vacanza. Rispetto all’anno scorso sono in crescita di 400mila unità (+6,7%). Ma non sono gli unici escursionisti. L’indagine calcola che il 15% dei turisti integrerà abitualmente, e non sporadicamente, la propria vacanza cogliendo l’occasione del soggiorno nelle mete principali (in particolare mare, montagna, laghi, centri termali) per compiere escursioni e visite. Obiettivi: città d’arte e borghi; mete culturali e religiose (monumenti, siti archeologici, luoghi di culto, preferibilmente durante rievocazioni e feste di devozione); capitali del ricco e vasto giacimento eno-gastronomico italiano (privilegiate in occasioni di sagre ed eventi tradizionali); destinazioni di turismo esperienziale; località termali e centri di benessere in genere; siti naturalistici; sedi di spettacoli e di manifestazioni sportive; outlet e spacci aziendali.