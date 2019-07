Aldo Alberto: «Gli agricoltori vogliono investire, ma servono più risorse sui bandi»

Liguria - «Gli agricoltori liguri vogliono investire ma le risorse disponibili continuano a non essere sufficienti per le domande presentate, così come, allo stato attuale, non esisterebbero le condizioni economiche e neppure normative per implementare i fondi»: lo spiega Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria.



Per questo Cia Liguria ha deciso di scrivere una lettera ufficiale all'assessore regionale all'Agricoltura, Stefano Mai, a seguito anche del recente incontro del Tavolo Verde in cui le risposte attese non sono arrivate. «Siamo molto preoccupati per la carenza di risorse a sostegno degli investimenti, per questo le chiediamo di produrre uno sforzo particolarmente intenso per recuperare dal Piano stesso finanze da destinare a queste misure», si legge nella lettera ora sul tavolo dell'assessore.



«Tutto questo senza dimenticare - prosegue Alberto - il permanere di una difficoltà oggettiva ad avere dati certi, indispensabili a comprendere se, e in quale misura, si possano realizzare variazioni del piano finanziario. E a perdurare sono anche la lentezza delle istruttorie, l' inadeguatezza del sistema informatico e la difficoltà della struttura regionale che, spesso, genera modalità operative non omogenee».



«Risulta incomprensibile come si possa accettare la possibilità di non finanziare interventi riferiti a pratiche già istruite dalla Regione e considerate ammissibili, che aumenterebbero rapidamente la spesa del Psr regionale 2014-2020 contribuendo, in questo modo, alle performance richieste dal regolamento comunitario – sottolinea Aldo Alberto nella lettera inviata all'assessore – Vanificare lo sforzo di modernizzazione ed efficientamento in cui tante aziende si stanno impegnando, sostenute dal Psr e attraverso un eccezionale apporto di risorse proprie, rappresenta un'occasione persa, un danno per tutta l'economia ligure».