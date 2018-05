Aprono quattro nuovi punti per lo shopping

Entro l'estate il Brugnato 5Terre Outlet Village si arricchirà di altri negozi

Liguria - Brugnato 5Terre Outlet Village annuncia in anteprima le prossime aperture entro l’estate: si tratta di nuovi brand tra cui Elena Mirò, Fiorella Rubino, Timberland e Rinascimento. I nuovi ingressi faranno seguito alle recenti aperture degli stores di Gaudì, Borgo Tessile e La Martina, per un’offerta sempre più ricca che rafforza il ruolo dell’Outlet Village di Brugnato come punto di riferimento per lo shopping e il divertimento.



In concomitanza con le nuove aperture e con l’avvicinarsi della stagione estiva, che prevede orari di apertura prolungati, sono numerose le offerte di lavoro: i brand sono infatti alla ricerca di circa 30 tra addetti alla vendita e responsabili. Tutti gli interessati potranno inviare la propria candidatura, corredata da Curriculum Vitae e foto all’indirizzo mail info@shopinnbrugnato5terre.it oppure consegnarla direttamente presso l’infopoint dell’Outlet Village.



Con l’arrivo dei nuovi brand Brugnato 5Terre Outlet Village arriverà a contare oltre 80 store, con un portfolio di marchi che copre un ampio panorama della moda nazionale e internazionale. Si conferma inoltre l’importante ruolo svolto dall’Outlet Village nello sviluppo economico e occupazionale dell’area della Val di Vara. Ad oggi infatti all’interno del Centro sono impiegati più di 400 lavoratori, un numero significativo, destinato a crescere grazie alle nuove assunzioni in programma.