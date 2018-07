Atp, lo Shuttlebus promosso da Booking.com

Liguria - Piace e soprattutto viene utilizzato il GOA Airport Shuttle, che collega tutti i giorni il Tigullio orientale allo scalo aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova. Ad una settimana dall’avvio del servizio sono stati registrati oltre 123 passaggi; si conferma un tendenziale gradimento soprattutto da parte dei viaggiatori stranieri, che – come rilevato dalle prenotazioni on-line – rappresentano oltre il 55% dei passeggeri.



L’iniziativa, avviata in via sperimentale fino al 16 settembre, sembra promossa a pieni voti

La soddisfazione si rileva anche dal punto di vista della qualità del servizio: mai un ritardo e mai un disservizio, nonostante le criticità autostradali che pure ci sono state nelle giornate scorse. Non è un caso che la soddisfazione espressa dai viaggiatori è stata elevata e non si sono segnalate lamentele o proteste.



Alla fine la soddisfazione espressa da Carlo Malerba, vice presidente delegato di ATP Esercizio, è quanto mai giustificata: «Tra il 16 luglio, primo giorno di attività, e il 22 luglio, abbiamo coperto i costi; questo fa ben sperare rispetto alle prossime settimane; la collaborazione con Aeroporto di Genova è puntuale e precisa in ogni circostanza».



Booking.com, la piattaforma di prenotazioni on-line per i viaggiatori di tutto il mondo, ha da subito mostrato interesse per l’iniziativa, attivandosi per fornire alle strutture ricettive partner gli strumenti per dare a questo servizio visibilità sul proprio portale. Al riguardo nei prossimi giorni è previsto un incontro al comune di Rapallo con la partecipazione degli operatori turistici del territorio. Soddisfatto anche Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana: «Continua la campagna di ATP per migliorare l'offerta e offrire servizi sempre migliori. Stiamo seguendo le indicazioni del sindaco Marco Bucci, che chiede sempre di guardare alle persone e alle esigenze dei territori. ATP lo sta facendo».



Il collegamento rappresenta una nuova risposta all’esigenza di collegare l’Aeroporto di Genova con il Tigullio. I viaggiatori, residenti e turisti, hanno la possibilità di raggiungere il city airport senza difficoltà, con ben sei corse giornaliere previste per l’andata e altrettante per il ritorno. I due capolinea del servizio sono Portofino e l’aeroporto Cristoforo Colombo: una tratta che viene percorsa in poco più di un’ora.



Le fermate intermedie sono otto: Paraggi, Covo di Nord Est, Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana, Rapallo corso Matteotti, Rapallo FS, Rapallo Campo Golf, Rapallo casello A12.