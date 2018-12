Aumentano i Comuni `ricicloni`, ma la Liguria arranca ancora

La media regionale della raccolta differenziata è pari a un misero 48 per cento.

Liguria - Sono passati da 63 a 100 su 235 i Comuni liguri "ricicloni", così definiti dal dossier di Legambiente presentato in occasione dell'Ecoforum Rifiuti 2018.



Spazzatura - «La Liguria continua ad essere una regione caratterizzata dall’emergenza rifiuti - dichiara Santo Grammatico, Presidente di Legambiente Liguria - Gli affari illeciti nella gestione di questo ciclo nel 2017 hanno visto la nostra regione dodicesima a livello nazionale (con 237 illeciti pari al 3,2% del totale), ma prima nel nord Italia nel rapporto illeciti/abitanti (in Liguria c’è un illecito all’anno ogni 6000 abitanti; in Lombardia si verifica un illecito ogni 25.000 abitanti). Fortunatamente si registrano anche dati positivi - continua Grammatico - e questo grazie ai controlli delle forze dell’ordine, agli amministratori locali che stanno cambiando il sistema di raccolta nei loro comuni passando al porta a porta e puntando a una tariffa puntuale e alle aziende che investono in nuovi sistemi di trattamento dei rifiuti che li trasformano in nuova materia prima riutilizzabile».



Raccolta differenziata - «Sarà di un milione e trecentomila euro in due anni lo stanziamento di Regione Liguria per proseguire nel percorso di incremento di raccolta differenziata nel Comune di Genova - annuncia l'assessore regionale all'ambiente Giacomo Giampedrone - Nonostante i recenti tragici eventi relativi al Ponte Morandi abbiano messo a dura prova il sistema di gestione dei rifiuti in città e reso ancor più complessa la gestione dei servizi sull’intero territorio metropolitano genovese, il consuntivo dell’anno passato di questo settore in Liguria ha evidenziato segnali positivi: la raccolta differenziata cresce di circa 5 punti percentuali, pari a circa 35.000 tonnellate di plastica, carta, vetro ed organico in più rispetto al 2016 e crescono i Comuni che, hanno seguito le linee guida della Regione e delle Autorità provinciali per organizzare sistemi capillari di raccolta differenziata».



Liguria - E' la provincia della Spezia quella che ricicla più rifiuti. Con 220833 abitanti ha portato la differenziata al 67%, la segue la provincia di Savona (277686 abitanti) con il 58,1%, e quella di Imperia (214907 abitanti) con il 43,6%. Ultima la provincia di Genova che con 845085 abitanti ha la raccolta differenziata al 41,6%. Per i comuni virtuosi questa la top ten: Rialto (Savona, 562 abitanti) 88,3%, Follo (La Spezia 6456 ab.) 83,7%, Garlenda (Savona 1263 ab.) 83,6%, Carro (La Spezia 528 ab.) 82,7%, Cairo Montenotte (Savona 13145 ab.) 82,7, Giustenice (Savona 998 ab.) 82,5%, Millesimo (Savona 3326 ab.) 82,4%, Quiliano (Savona 7137 ab.) 82,2%, Erli (Savona 235 ab.) 82,1%, Leivi (Genova 2444 ab.) 81,7.