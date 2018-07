Benzinai, dal 1 agosto in vigore l´accordo per gli impianti ex Esso

L'intesa è tra le associazioni dei benzinai ed EuroGarage

Liguria - Siglato la scorsa settimana, entrerà in vigore il prossimo 1 agosto il nuovo accordo di gestione tra le associazioni dei benzinai ed EuroGarage, società che lo scorso inverno aveva rilevato la rete Esso di Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Calabria, Sardegna e Sicilia, per un totale di oltre 1.200 impianti, di cui una cinquantina nella nostra regione.



Intesa - «Abbiamo raggiunto un ottimo risultato, sia dal punto di vista economico che politico, che rende dignità alle centinaia di colleghi rappresentati e assicura il rispetto dei bilanci delle aziende», commenta con soddisfazione Fabio Bertagnini, presidente di Faib Confesercenti Genova nonché del comitato di colore EuroGarage per la Liguria, a conclusione dell'assemblea tenutasi il 26 luglio a Genova proprio per presentare i dettagli dell'intesa ai gestori della nostra regione.



Benzina - «Va dato atto ad EuroGarage di avere rispettato, dal momento del suo insediamento lo scorso 14 febbraio e fino al prossimo 31 luglio, le condizioni previste dal vecchio contratto tra Esso e i gestori - prosegue Bertagnini - Dal prossimo mese entreranno dunque in vigore i nuovi accordi, sempre nel solco della tutela della categoria, e che proprio per questo ci auguriamo vengano applicati in maniera unitaria da tutti i colleghi. Si tratta, come detto, di un traguardo importante e non scontato, raggiunto dopo mesi di fitta concertazione con il retista e di altrettanto intensa comunicazione con i benzinai. Altrove, in regioni che hanno visto altri soggetti subentrare ad Esso, non è stato possibile arrivare ad accordi analoghi a causa dell'atteggiamento di chiusura tenuto dai diversi retisti. Ci auguriamo quindi che l'intesa raggiunta con EuroGarage, in Liguria e non solo, possa rappresentare un modello da estendere ora agli impianti di tutto il paese».