Boat builder awards, riconoscimento per Ferretti

Liguria - La scelta di investire in Ricerca & Sviluppo premia ancora una volta Ferretti Group e la sua passione per l’innovazione. Lo testimonia il riconoscimento assegnato ieri sera, 13 novembre, al National Maritime Museum di Amsterdam, dalla giuria del Boat Builder Awards, prestigioso evento organizzato da METSTRADE e dalla rivista IBI (International Boating Industry).



In particolare, il Boat Builder Awards nella categoria “Collaborative Solution Between A Superyacht Builder and Its Supply Chain Partner” ha premiato l’innovativa porta vetrata di accesso al salone di Custom Line 120’, progettata dalla Direzione Engineering Ferretti Group in collaborazione con Francesco Paszkowski Design studio e sviluppata insieme a Mecaer Aviation Group, azienda riconosciuta del settore aeronautico.



Per la prima volta nel settore nautico, è stata infatti creata una porta innovativa, con vantaggi indiscutibili sia dal punto di vista del design, sia per la praticità d’uso.



La porta è inclinata a 45° e, oltre alla consueta apertura scorrevole delle 2 vetrate, prevede un meccanismo basculante, così da sollevarsi completamente fino a inserirsi nel cielino. Entrambe le funzioni sono attivate da motori elettrici. Il sistema di rotazione basculante è affidato a due viti senza fine. Inoltre, è presente un motoriduttore irreversibile che garantisce il funzionamento anche in caso di avarie elettriche. Grazie a questo meccanismo tecnologico, la porta basculante permette di unire la zona cockpit al salone creando un unico ambiente di oltre 80 mq.



«L’innovazione è una porta verso il futuro, e in questo caso anche una vera porta vetrata, l’innovativa soluzione ideata per il nuovo Custom Line 120’. Questo premio gratifica gli ingenti investimenti del nostro Gruppo in Ricerca e Sviluppo, settore che nella nautica potrebbe essere esplicitato in Ricerca di nuovo comfort per i nostri armatori e Sviluppo di soluzioni che migliorino la qualità della navigazione” dichiara l’Avvocato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group. “Non c’è investimento in ricerca sviluppo che non ci sia stato ricompensato dalla soddisfazione dei nostri clienti».