Liguria - Si apre dal 18 giugno al 31 luglio il bando dedicato alle piccole imprese commerciali dell'entroterra. Si tratta della terza iniziativa dedicata alle botteghe dei comuni non costieri che già in passato hanno potuto beneficiare dei contributi per salvaguardare queste realtà per il carattere di presidio sociale che esse assumono. I contributi, a fondo perduto nella misura del 40% dell'investimento ammissibile, sono pari a 1 milione di euro e la dotazione è stata suddivisa per territorio provinciale in base al numero delle imprese esistenti come segue:

Genova 520.000 euro

Imperia 160.000 euro

La Spezia 120.000 euro

Savona 200.000 euro



Inoltre, la percentuale dell'investimento ammissibile è incrementata nella misura del: 10% per gli interventi realizzati dalle imprese nei Comuni con popolazione residente non superiore ai 1000 abitanti; 15% per gli interventi realizzati da imprese costituite da persone di età non superiore a 35 anni. Sono agevolabili le iniziative con investimenti non inferiori a 5.000 euro e non superiori a 20.000 euro.



La domanda di contributo deve essere spedita a FILSE via PEC o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.