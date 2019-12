Brugnato Outlet Village, numeri in crescita

Liguria - Brugnato 5Terre Outlet Village si appresta a chiudere un altro anno in crescita, sia in termini di affluenze che di fatturato. Le previsioni di chiusura del 2019 per l’outlet village ligure si attestano infatti su un +16% di visitatori rispetto al dato del 2018, che porteranno ad un +20% di vendite, sempre a confronto con l’anno precedente. Dati estremamente positivi che premiano ancora una volta il mix di moda e divertimento su cui si basa la formula del Centro, diventato ormai punto di riferimento per tutti gli appassionati di shopping dell’area e non solo, dato che tra i visitatori sono numerosi i turisti, e che ne rafforzano il ruolo di primaria importanza nel panorama outlet italiano.



Al raggiungimento di questi risultati, che confermano il trend estremamente positivo che ha caratterizzato l’anno che sta per concludersi, hanno contribuito le tante promozioni, concorsi ed iniziative speciali in calendario a Brugnato 5Terre Outlet Village. L’ultima tenutasi a partire dallo scorso 29 novembre in occasione del weekend del Black Friday, ha fatto registrare ottime performance in termini di affluenze e vendite. Nei tre giorni di sconti e promozioni, da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre, l’Outlet Village ha registrato un +15% di visitatori e un +20% di fatturato rispetto al “Black Weekend” 2018.



In calendario sono previste altre iniziative che renderanno conveniente e divertente lo shopping natalizio. Lo scorso 2 dicembre è partito il concorso “Fai shopping e vinci un weekend a Gardaland”, che mette in palio 5 voucher per un fine settimana per 4 persone all’insegna del divertimento, con soggiorno all’interno di una delle strutture esclusive del celebre parco giochi. Per prendere parte all’iniziativa e partecipare all’estrazione è sufficiente una spesa minima di 50 euro. Il regolamento completo è disponibile sul sito shopinnbrugnato5terre.it. Inoltre sabato 14 dicembre sarà il giorno della “X-Mas Promo”, un’iniziativa dedicata alla clientela fidelizzata di Brugnato 5Terre Outlet Village. Dalle 10 alle 14 i possessori della Vip Card dell’Outlet Village che indosseranno il tipico cappello rosso di Babbo Natale, riceveranno

uno sconto del 50% sul prezzo outlet su un’ampia selezione di prodotti, all’interno dei negozi aderenti.