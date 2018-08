Bus, la velocità commerciale a Genova è di 17.4 km/h

Lo studio è stato elaborato dal Centro Ricerche Continental Autocarro

Liguria - «In Liguria la velocità commerciale degli autobus per il trasporto pubblico locale è di 18,4 km/h»: lo studio da cui derivano questi dati (elaborato dal Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat) permette anche di formulare una graduatoria delle province liguri sulla base della velocità commerciale degli autobus usati per il tpl (trasporto pubblico locale) nei comuni capoluoghi di provincia.



Spostamenti - «La provincia in cui la velocità commerciale degli autobus è maggiore è Savona (20 km/h), seguita da Imperia (19 km/h), Genova (17,4 km/h) e La Spezia (17 km/h). Il trasporto pubblico locale ha un'importanza fondamentale per gli spostamenti nelle città italiane, a maggior ragione se si considera che una delle tendenze che stanno maggiormente influenzando il modo di muoversi all'interno delle città è il sempre più massiccio ricorso all'intermodalità nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, e cioè all'uso di diversi mezzi per coprire diverse tratte e raggiungere la destinazione finale. In questo nuovo paradigma di mobilità i mezzi del trasporto pubblico locale hanno un ruolo di primaria importanza perché in molti casi sono gli unici che permettono di raggiungere le destinazioni poste al centro delle città».



Gomme - «Per gli autobus utilizzati nei trasporti urbani - dichiara Enrico Moncada, Responsabile della Business Unit Truck Replacement di Continental Italia – Continental ha realizzato una speciale linea di pneumatici denominata ContiUrban, caratterizzata da una spalla resistente agli urti con tombini e marciapiedi, da alti livelli di comfort acustico per i passeggeri, da una grande stabilità in curva nei percorsi stretti e tortuosi della città e da una speciale lamellatura del battistrada per una frenata sul bagnato ultra sicura».