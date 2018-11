Liguria - «Importante risultato raggiunto dalla Filca nel cantiere di Cravasco del Terzo Valico. Il sindacato degli edili della Cisl è stato il più votato tra gli oltre 130 lavoratori dell’impresa Consorzio Tunnel dei Giovi con la vittoria di Antonino Zaccuri».



«È un risultato che premia il gioco di squadra- sottolinea Andrea Tafaria- segretario generale Filca Cisl Liguria- dalla segreteria confederale fino al lavoro puntuale ed efficace dei nostri operatori come Maurizio Nonnoi sempre al servizio dei lavoratori. È una bella notizia ma adesso auspichiamo che arrivi finalmente il via libera del Ministro Toninelli sul Terzo Valico, opera fondamentale non solo per la Liguria ma per tutta Italia».