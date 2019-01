Carige, Benveduti: «Ben venga lo Stato se serve a mettere in sicurezza la banca»

Liguria - «Ben venga l’intervento dello Stato, prospettato dall’attuale governo, se serve a mettere in sicurezza Istituto, lavoratori, correntisti, piccoli risparmiatori e clienti. I mali di oggi arrivano dal passato, quando i management hanno portato al dissesto il primo istituto di credito della Liguria e i governi ‘tecnici’ e Pd hanno preferito girarsi dall’altra parte»: così sulla sua pagina Facebook l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti parlando della situazione Carige.



«Il rinnovo del contratto per l’erogazione dei servizi di tesoreria con Regione Liguria è tangibile dimostrazione che le istituzioni locali credono nel futuro di Carige e nelle sue professionalità interne. Siamo convinti che Carige potrà, anche in futuro, garantire al territorio quel supporto che solo una banca legata ad esso è in grado di offrire. In economia non esiste una ricetta per tutte le stagioni, in alcuni momenti storici lo Stato è risorsa preziosa per investimenti e ricostruzione del tessuto economico», conclude.