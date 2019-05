Carige, Benveduti: «Rimandato l´incontro con i commissari»

Liguria - «A causa del ritiro di Blackrock, è stato rimandato l'incontro fissato per oggi pomeriggio con i Commissari di Banca Carige»: lo comunica l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.



«Il tavolo era stato fissato anche a seguito della richiesta pervenuta dai sindacati venerdì scorso. Regione Liguria farà la sua parte – prosegue Benveduti – per fare in modo che il Governo continui a seguire la vicenda con assoluta priorità, per garantire la messa in sicurezza di Carige e per far sì che continui ad avere il ruolo di banca del territorio, vicina alle piccole e medie aziende e alle famiglie. Il nuovo incontro verrà calendarizzato il prima possibile», conclude l'assessore.