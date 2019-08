Carrefour, arrivano anche a Genova e in provincia le agevolazioni per i neogenitori

Liguria - Anche a Genova e provincia è arrivato il servizio di Carrefour Italia che, nell'ambito del programma Act for Food, ha attivato per le donne in gravidanza e i neogenitori la possibilità di usufruire della consegna a domicilio gratuita della spesa online su carrefour.it, indipendentemente dall'importo totale degli ordini. Il vantaggio sarà attivo fino al compimento del primo anno del bambino.



I dati Istat sul calo delle nascite in Italia parlano molto chiaramente: mai così poche nascite dall'Unità del nostro paese. Le motivazioni e la velocità del declino delle nascite, sono molte e complesse, ma, secondo Carrefour Italia, è necessario che si attivi una vera e propria rete sociale costruita dai Brand che funga da supporto a tutto il paese.



"Crediamo importante continuare ad ascoltare attivamente le esigenze dei nostri clienti per realizzare servizi che, in ottica omnicanale, possano contribuire alla creazione di una rete a supporto di tutte le famiglie, rispondendo ai bisogni di un target di clienti sempre più ampio e diversificato. Questa la reason why che ci motiva, ogni giorno, nelle nostre scelte aziendali che mettiamo in atto per garantire una shopping experience innovativa e sempre più orientata al cliente" Commenta Enrico Fantini, E-Commerce & Digital Transformation Director di Carrefour Italia.



Il servizio è attivo in 9 comuni della provincia di Genova e si inserisce nell'ambito delle azioni "Act for Food", il programma internazionale che racchiude l'insieme degli impegni e iniziative concrete intraprese da Carrefour a livello locale per incoraggiare i consumatori ad essere più consapevoli, sostenibili e orientati ad una sana e corretta alimentazione.



Il servizio di consegna gratuita ai neogenitori è attivo nei seguenti comuni:

- Camogli.

- Carasco.

- Chiavari.

- Genova.

- Lavagna.

- Rapallo.

- Recco.

- Santa Margherita Ligure.

- Sestri Levante.