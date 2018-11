Claudio Croci confermato Segretario Generale Federazione Lavoratori Conoscenza Cgil Liguria

Liguria - Claudio Croci è stato eletto ieri dall'Assemblea Generale del IV Congresso Flc Cgil Liguria, Segretario Generale regionale della categoria.



Croci ha una lunga militanza in sindacato e una conoscenza approfondita del mondo della scuola da dove proviene. Dopo alcuni anni di precariato in qualità di insegnante tecnico pratico entra stabilmente all'Istituto tecnico industriale per chimici in qualità di assistente tecnico.



Da subito si iscrive all'allora sindacato scuola diventando presto delegato per poi essere distaccato a tempo pieno in sindacato dove diventerà segretario generale dell'allora Cgil Scuola genovese.



Vive l'esperienza dei decreti delegati che rivoluzionano il modo di fare scuola, le battaglie per il tempo pieno e il riconoscimento professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo. La sua esperienza del sindacato si arricchisce quando l'Organizzazione gli chiede di diventare amministratore confederale, incarico che ricoprirà per oltre dieci anni al termine dei quali viene chiamato in Filcams e poi nuovamente al sindacato della Conoscenza.



Nel 2014 Croci viene eletto dal Direttivo Segretario Generale della Flc Cgil, carica che ieri gli è stata confermata.