Cna Balneatori a Rimini per l’assemblea nazionale

Liguria - L’Assemblea Nazionale di CNA Balneatori dal titolo “Questione Balneare Italiana: necessaria una rapida soluzione” si terrà all’interno della Fiera di Rimini in occasione della 36a edizione del SUN (Beach & Outdoor Style) giovedì 11 ottobre con inizio alle 15.30 presso la sala Sisto Neri.

Il comparto balneare, con le sue attuali connotazioni familiari, costituisce un caposaldo essenziale dell'economia turistica italiana, del contesto socio-economico-culturale e occupazionale litoraneo, dell'ambiente costiero e di una sua fruizione corretta e sicura. Si tratta di una peculiarità nazionale, di un vero e proprio patrimonio da non disperdere.



L'applicazione della Direttiva Servizi alle concessioni di beni pubblici non tiene in considerazione, senza nessun dubbio, le irrecuperabili ricadute negative nel diritto delle imprese balneari al rispetto di loro beni. CNA da anni sottolinea che i concessionari in attività hanno bisogno di tornare a una sostanziale condizione di stabilita` aziendale, che prescinda da rinnovi mediante procedure comparative e consenta alle imprese del settore la ripresa della normale e completa attività, con il varo di una riforma legislativa per la soluzione della cosiddetta questione balneare italiana. Nel padiglione C7 del TTG (Travel Experience) al numero 195 sarà presente lo stand allestito di CNA Turismo e Commercio.