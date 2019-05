Confagricoltura, De Michelis: «Il nuovo europarlamento valorizzi l´economia italiana»

Liguria - All’indomani del voto, il presidente di Confagricoltura Liguria, Luca De Michelis, interviene sui risultati delle urne: «Ci congratuliamo innanzitutto con i parlamentari eletti, dando anche il benvenuto agli esponenti politici che fanno il loro ingresso per la prima volta al Parlamento UE».



«La nuova assemblea ha davanti sfide importanti per l’Europa, - continua De Michelis – Per noi agricoltori l’UE ha soprattutto sul tavolo la riforma della PAC, determinante e urgente per la nostra agricoltura, ma come imprenditori che operano in un mercato comune chiediamo regole europee reciproche, partendo dal sistema fiscale, che invece oggi opprime le aziende italiane e le penalizza rispetto agli altri Paesi. L’armonizzazione delle norme deve riguardare anche il costo del lavoro e le pratiche ambientali per costruire un’Europa più competitiva in ambito internazionale. Per farlo, dobbiamo avere un’Italia più coraggiosa e lungimirante nelle riforme, capace di essere protagonista in questa battaglia. Siamo pertanto al fianco dei nostri parlamentari che condividono queste esigenze e intendono affrontarle con tempestività. In tal senso non possiamo che essere soddisfatti dei risultati di alcuni esponenti da sempre vicini al nostro mondo, da Ciocca e Campomenosi (Lega Nord) a Benifei e De Castro (PD), nonché Fidanza (FdI)».



«Stiamo vivendo una fase politica cruciale - conclude De Michelis - Auspichiamo che il nuovo Europarlamento tenga conto delle nostre peculiarità per valorizzarle a beneficio dell’economia italiana e delle nostre imprese».