Confcommercio: «Proroga Bolkestein è spiraglio per balneari»

Liguria - "Si è finalmente aperto uno spiraglio nella 'battaglia' degli imprenditori balneari italiani per veder riconosciuto il diritto a esistere e a continuare a lavorare nell'interesse del Paese". Lo afferma Enrico Schiappapietra, Presidente regionale SIB – Sindacato Italiano Balneari aderente a CONFCOMMERCIO.



"Aspettiamo, naturalmente, di vedere la norma per un giudizio definitivo. Ma fin da subito – continua Schiappapietra – possiamo dire che la notizia fornita dai capogruppo della Lega viene accolta con grande sollievo e soddisfazione dalle 30mila famiglie di balneari con 100mila addetti diretti. In modo particolare dalle 3mila aziende che hanno visto gli impianti balneari distrutti dalle recenti mareggiate. Potranno iniziare tutti a lavorare per rimetterli in funzione in vista della prossima stagione estiva e, soprattutto, potranno ripartire gli investimenti, bloccati da troppo tempo, in questo cruciale settore economico del Paese, per affrontare al meglio l'agguerrita concorrenza internazionale".



"Finalmente per gli imprenditori balneari italiani si intravede la fine di un incubo durato nove anni: quello di non avere più il lavoro e le proprie aziende. Un ringraziamento a tutte le Forze politiche parlamentari – conclude il Presidente del SIB – che hanno ben compreso la drammaticità della situazione e ascoltato il grido di dolore di questa parte così importante dell'economia italiana e un ringraziamento anche a tutti coloro che si sono impegnati in questi anni”



“Il lavoro però non finisce qui. Avevamo promesso due cose: la prima era la proroga e in quel caso l’obiettivo è stato realizzato. Ma ora inizia il lavoro vero e proprio ver ottenere l’uscita dalla Bolkestein”.