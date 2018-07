Confederazione Agricoltori Italiani, Piana: «Una nuova sede per un settore in espansione»

Liguria - Oggi pomeriggio il presidente dell’Assemblea legislativa Alessandro Piana ha partecipato, presso la sede della Cooperativa Olivicoltori Sestresi, a Sestri Levante, all’Assemblea costitutiva di “CIA Liguria di Levante”.



«Questa nuova realtà – spiega Piana - potrà rispondere alle esigenze del territorio sia genovese che spezzino, rafforzando la capacità di rappresentanza della categoria e dando risposte adeguate alle crescenti esigenze del settore». Secondo il presidente il progetto «svilupperà la capacità di rappresentanza della categoria, che in questi ultimi anni sta trovando, soprattutto fra i giovani, nuove e vitali adesioni in diversi settori dell’agricoltura».



Il presidente ha ribadito l’impegno della Regione nell’erogazione dei fondi del Piano di sviluppo rurale: «I finanziamenti sono fondamentali, soprattutto per le piccole imprese agricole che muovono i primi passi, purtroppo esistono ancora problemi di natura burocratica, che allungano i tempi di erogazione dei fondi, ma l’amministrazione ha attivato tutte le iniziative possibili per superare questi problemi e dare ossigeno ad un settore sempre più strategico per la Liguria».