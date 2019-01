Crisi Carige, Toti: «Ribadiamo la nostra fiducia nell´istituto»

Il Governatore ha sentito il presidente Conte e il neo commissario Modiano

Liguria - Regione Liguria sta seguendo in queste ore lo sviluppo degli eventi legati alla situazione di Banca Carige. Il presidente Toti ha sentito questa mattina il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il neo-commissario Pietro Modiano. Il primo ministro ha assicurato grande attenzione da parte del Governo alla vicenda, e all'economia ligure in generale, come ha dimostrato il Decreto Genova.



Territorio - Regione Liguria ribadisce la propria fiducia nell'istituto di credito, partner dell'ente in molte operazioni di politica economica, nonché patrimonio irrinunciabile del territorio. Auspica inoltre che la nomina di commissari in continuità con l'attuale vertice da parte della Bce possa servire a un necessario chiarimento con i principali azionisti dell'istituto, così da riprendere al più presto un percorso virtuoso per la banca.



Fiducia - «Riteniamo infatti – precisa il presidente Toti - che da un dialogo costruttivo tra i principali protagonisti liguri della vicenda possano emergerete soluzioni positive per il futuro. Per quanto ci riguarda - conclude Toti - ribadiamo tutta la nostra fiducia nella banca, quella stessa fiducia che da sempre i liguri manifestano nei confronti dell'istituto, e che non mancherà neppure in questa occasione».