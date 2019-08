Crisi IML di Casarza Ligure, Benveduti: «Convocato un tavolo tecnico coi sindacati il 12 settembre»

Liguria - "In Liguria, come in tutta Italia, le piccole e medie imprese sono l'ossatura portante della nostra industria. Dopo aver ricevuto dal territorio le preoccupazioni circa la situazione di IML, nella visita di venerdì scorso al Comune di Casarza Ligure, abbiamo convocato su richiesta dei sindacati un tavolo per discutere assieme a tutte le istanze coinvolte il futuro dell'azienda". È il commento dell'Assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a seguito della convocazione dell'incontro che si terrà in Regione Liguria il prossimo 12 settembre.



«Il pensiero va in primis ai lavoratori - aggiunge Benveduti -, i cui stipendi ritardano ad arrivare da oramai diversi mesi. La proprietà, che abbiamo incontrato nelle scorse settimane, è impegnata nel risanamento dell'azienda. L'obiettivo è riuscire a superare la crisi di liquidità in cui l'azienda è oggi impantanata, per provvedere ai pagamenti delle mensilità arretrate e rispettare le consegne delle commesse che rendono ancora viva l'azienda».



«Avendo mezzi di intervento limitati, come Regione non possiamo far altro che porci come facilitatore tra le parti, cercando di preservare le specificità di una realtà importante per il nostro territorio» conclude l'Assessore. Al tavolo - oltre il Comune, l'azienda e le parti sociali - saranno presenti l'assessorato al Lavoro e alle Politiche Attive dell'Occupazione, l'assessorato all'Ambiente e alla Tutela del Territorio e la finanziaria ligure per lo sviluppo economico Filse.