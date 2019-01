Cuochi, camerieri e barmen: al via i corsi per le figure professionali più richieste

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 del 7 febbraio 2019

Liguria - Turismo, ristorazione e hotellerie rappresentano un asset strategico per lo sviluppo del territorio ligure e per il futuro di giovani e anche adulti in cerca di un impiego. Per favorire la loro occupazione e valorizzare le loro competenze in base alle richieste provenienti dalle imprese e dal mondo del lavoro, nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Regione Liguria ha finanziato tre corsi volti alla formazione di cuochi, camerieri e barman. Dal titolo "Work in Tourism – Hotellerie profession", il progetto è stato promosso da un’ATS che riunisce Lavagna Sviluppo s.c.r. (capofila), Cnos FAP Liguria-Toscana e Formimpresa Liguria.



Iscrizioni aperte. I corsi, le cui iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 del 7 febbraio 2019, si svolgeranno in sedi differenti a seconda del curriculum scelto: gli aspiranti chef e camerieri potranno seguire le lezioni nel genovese presso la Scuola Alberghiera Città di Lavagna e la Fondazione Italiana Accademia Marina Mercantile, quindi a Villa Spinola Grimaldi, Parco del Tigullio e Lavagna. L’Istituto Don Bosco a Vallecrosia, nell’Imperiese, sarà invece sede del corso per i barman. Le attività corsuali avranno una durata complessiva di 600 ore, ripartite tra lezioni teoriche, pratiche e anche stage aziendali. Considerata infatti la tipologia della figura professionale, i partecipanti saranno favoriti nell’inserimento di aziende quali ristoranti, caffè, bar e strutture ricettive.



L'ammissione: titoli e test - Per essere ammessi ai corsi non è necessario avere pregresse esperienze professionali, è tuttavia richiesto un titolo di studio, quale qualifica triennale, diploma di scuola secondaria superiore oppure laurea vecchio o nuovo ordinamento universitario, triennale o laurea magistrale. L’accesso ai corsi potrà avvenire soltanto dietro il superamento di tre prove di selezione ed è condizionato all’esito positivo delle visite mediche richieste. I test di ammissione consistono in una prova scritta di carattere psico-attitudinale per verificare le potenzialità e le attitudini dei candidati alla partecipazione al corso; una prova scritta di lingua inglese, finalizzata a valutare il livello di competenza linguistica; e un colloquio orale mirato a conoscere il background, le aspettative, le motivazioni verso il settore professionale e le competenze acquisite anche in contesti informali/non formali.



Per saperne di più - Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la domanda di iscrizione presso la segreteria della Scuola Alberghiera di Lavagna, del CNOS FAP LT o del Formimpresa Liguria. Le stesse potranno anche essere scaricate dai rispettivi siti internet (www.scuolalberghiera.it, www.cnosvallecrosia.it, www.formimpresaliguria.it)

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo)

dovrà essere consegnata presso la sede in cui si intende svolgere il corso negli orari indicati.

Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute a mano e complete di tutta la

documentazione richiesta. Il progetto “Work in Tourism – Hotellerie profession” si estende lungo tutta la costa della Liguria ed è volto a definire tre profili professionali che sono un’evoluzione, nei contenuti e nelle competenze, di figure tipiche dell’offerta occupazionale turistica e della ristorazione. Cuochi, camerieri e barman sono tra le figure più richieste dalle aziende del territorio, in previsione del fabbisogno nelle prossime stagioni con un impegno assunzionale del 60%.