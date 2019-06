Dalla Val Graveglia arriva il distributore del latte fresco in città

Liguria - «Chi dice che i distributori automatici servono solo per bibite e snacks? A San Salvatore di Cogorno arriva il distributore di latte crudo, yogurt, stracchino, ricotta e formaggi dell'azienda agricola La Marpea al Fior di Latte di Silvy Garibaldi, per avere a disposizione 24/24h l'eccellenza locale a km0»: lo rende noto Coldiretti Genova, annunciando il taglio del nastro del primo distributore "agricolo" della città.



Latticini - «I cittadini potranno avere sempre a disposizione, sotto casa, latte e formaggi della val Graveglia, dove le mucche di razza Pezzata rossa italiana vengono allevate nella maniera più naturale possibile, cioè a stabulazione libera e pascolo. Grazie all'alimentazione e all'allevamento non intensivo il latte e i formaggi che ne derivano sono prodotti di qualità, sani e genuini».



Mucche - «Dedichiamo il massimo al nostro lavoro - afferma Silvy Garibaldi dell'azienda agricola La Marpea al Fior di Latte – e ai nostri animali che vivono nella maniera più naturale possibile e in piena libertà. Ognuna delle nostre mucche ha un nome e ci teniamo a farle sentire come in 'famiglia': si va da Pierina a Martina, da Luisa a Pippy, da Margherita a Caramella fino al toro Mario. Sono tutte di razza Pezzata rossa italiana iscritte al libro genealogico e la nostra azienda e la sua intera produzione viene controllata bisettimanalmente per avere sempre un prodotto di qualità. Siamo quindi entusiasti di poter portare i nostri prodotti nel cuore cittadino e farli conoscere a più persone possibili». «La zootecnia da latte– affermano il Presidente di Coldiretti Genova Valerio Sala e il Direttore di Coldiretti Genova Francesco Goffredo - è concentrata prevalentemente nelle vallate interne della provincia di Genova ed ha, oltre che valore economico, una funzione di indispensabile presidio del territorio e tutela dell´ambiente. Portare i prodotti delle nostre vallate nei centri cittadini è un modo per mettere direttamente in contatto il consumatore con le eccellenze della nostra terra e per sostenere i nostri allevatori che, con il loro lavoro e spirito imprenditoriale possono essere il motore trainante per il rilancio di molte zone dell'entroterra ligure».