Domenica 27 gennaio a Rapallo la fiera di San Sebastiano

Liguria - Il 27 gennaio a Rapallo si svolge la fiera di San Sebastiano: l'evento si snoderà lungo le zone del Lungomare Vittorio Veneto, via Diaz, via Rosselli, Piazza Chile e Via Torino.



Sono previste modifiche alla viabilità e divieti di sosta con rimozioni forzate dei veicoli nelle zone interessate. Per dettagli, informarsi sulla sezione relativa alla Polizia Municipale in questo stesso sito o sulla cartellonistica in loco.



La variopinta ed animata fiera di San Sebastiano, che riempie tutte le strade del centro, è un avvenimento sempre molto partecipato a Rapallo, anche perché il culto del Santo, ha origini antichissime. San Sebastiano è co-patrono della città insieme alla Madonna di Montallegro, e un tempo, nella ricorrenza del 20 gennaio, la cassa del Santo, portata dai vigili urbani percorreva le vie del centro storico in processione. Ancora oggi, in quella data, nell'oratorio dei Bianchi si tiene una funzione religiosa con i rappresentanti della Polizia municipale di Rapallo e comuni limitrofi. La fiera invece, dopo essersi sempre tenuta il 20 gennaio, da alcuni anni, per ragioni di opportunità è stata collocata nella prima domenica successiva. Nonostante si svolga in pieno inverno, gareggia in importanza con quella delle feste patronali dell’1, 2 e 3 luglio ed attira numerosi visitatori anche dai comuni circostanti.