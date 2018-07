Due spiagge della Liguria premiate dalla rivista statunitense Forbes

Si tratta di San Fruttuoso di Camogli e Balzi Rossi

Liguria - «Due spiagge liguri, quella dei Balzi Rossi a Ventimiglia e di San Fruttuoso di Camogli, inserite nella classifica delle sette spiagge spettacolari della rivista statunitense Forbes rappresentano un'altra apprezzatissima attestazione ricevuta dalla stampa estera dalla nostra regione dopo le recensioni lusinghiere dell'Indipendent, del Pais e Guardian»: è il commento dell'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino sulle spiagge più belle d'Italia.



«Siamo particolarmente soddisfatti che le nostre due spiagge, in paesaggi decisamente caratteristici, siano in una short list con località di regioni come la Sardegna o la Puglia, di cui sicuramente la Liguria non è seconda come meta balneare».