Embargo russo sulle esportazioni italiane, in cinque anni dimezzato il valore per la Liguria

Liguria - «Dall’entrata in vigore del divieto di importazione in Russia di molti prodotti agricoli e dell’industria alimentare dai Paesi dell’Unione Europea, il valore annuo dell’esportazioni italiane di settore (confronto 2018 su 2013) risulta ridotto di 153 milioni di euro, dopo aver raggiunto nel 2015 la punta di 324 milioni di euro. Ma ipotizzando che in assenza dell’embargo, nel periodo 2014-2018 si sarebbe confermato l’andamento di crescita registrato nel periodo 2009-2013 (+22% annuo circa), le conseguenze dell’embargo possono, al 2018, stimarsi in 2.431 milioni di euro e al 2020 in 3.706 milioni di euro»: lo rende noto il Centro studi di Confagricoltura.



«Per quanto riguarda la Liguria la contrazione tra il 2013 e il 2018 è stata pari al 50 per cento, passando da 10 milioni di esportazioni verso Mosca del 2013 ai 5 dell'anno scorso».