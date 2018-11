Filt Cgil Liguria, la nuova segretaria è Laura Andrei

Liguria - Laura Andrei è la nuova Segretaria Generale della Filt Cgil Liguria. Andrei è stata eletta nel tardo pomeriggio di ieri dall'Assemblea Generale scaturita dal Congresso regionale della categoria e prende il posto di Camillo Costanzo al quale va il ringraziamento del sindacato per il lavoro svolto in questi anni.



Andrei, classe '72, diplomata al liceo linguistico, tre figli, dal 1993 al 1997 lavora in qualità di impiegata in una società di forniture di bordo. Nel 1997 viene assunta in FS (Trenitalia) con la mansione di CapoTreno. Da subito si iscrive alla Filt Cgil e presto entra a far parte del Comitato Direttivo della Filt provinciale e della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova.



Nel 2011 viene distaccata dal Sindacato presso la Filt Cgil di Genova Principe dove oltre alla contrattazione segue le principali problematiche del comparto, nel febbraio 2012 è stata nominata responsabile delle attività ferroviarie.



Dal Luglio 2013 è nella Segreteria Provinciale Filt Cgil, dal 2014 in segreteria regionale. Da marzo 2015 fino a settembre 2017 ha lavorato presso il dipartimento mobilità della Filt nazionale.



Da novembre 2017 è rientrata a Genova nella segreteria regionale, con la delega alle attività ferroviarie e con il voto di ieri viene eletta Segretaria Generale della Filt Liguria, categoria della Cgil che tutela le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti.