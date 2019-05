Fondi europei, 942mila Euro per pesca e acquacoltura

Liguria - Sono state approvate su proposta dell'assessore a pesca e acquacoltura, cinque misure finanziate attraverso il FEAMP, il fondo per la politica marittima e della pesca dell'Unione Europea, per un totale di 942mila euro.



Misure - Per l'ammodernamento delle flotte da pesca sono state approvate misure relative a salute e sicurezza (oltre 101mila euro), efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, (150mila euro, più una da circa 61mila euro per la sostituzione dei motori).



Bandi - Per l'acquacoltura sono state approvate le misure relative a investimenti produttivi (610mila euro) e alla promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile (20mila euro). Le domande per accedere ai fondi possono essere inviate entro le 13 del 30 giugno 2019. I bandi con tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito dell'agricoltura regionale (www.agriligurianet.it).