Gpl, a Genova 12mila auto e nove distributori

Assogasliquidi: «In Liguria tassa automobilistica più leggera del 75 per cento»

Liguria - In Liguria sono 28.500 le vetture circolanti a Gpl (pari al 70% delle alimentazioni alternative). A registrarlo è Assogasliquidi/Federchimica, che ricorda che «i veicoli alimentati a Gpl (gas di petrolio liquefatto) sono esclusi dai provvedimenti restrittivi alla circolazione dei mezzi di trasporto, applicati in numerose città italiane con l’obiettivo di ridurre i livelli di emissioni inquinanti». Il territorio ligure dispone di 37 distributori Gpl.



Tassa - «In Liguria – proseguono da Assogasliquidi - le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a Gpl o gas metano sono soggetti ad una riduzione del 75% della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina, in più, per i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL, immatricolati per la prima volta dopo il 29 aprile 2008, si prevede l'esenzione dal pagamento del 'primo bollo' e delle successive cinque annualità».



Liguria - In Liguria le vetture alimentate a Gpl circolanti, come anticipato, nel 2017 sono state 28.558, rappresentando così, a livello regionale, il 70% delle auto con alimentazioni alternative (Gpl, metano, elettrico ed ibrido) e il 3% dell’intero parco vetture. A livello di singole province, a Genova si registra il maggior numero di auto a Gpl in circolazione (12.045), seguita dalla Spezia con 7.919 (65% delle auto alimentate in maniera alternativa) e Savona con 5.937, e nella provincia di Imperia si riscontra la maggior incidenza del Gpl (81%) rispetto al totale delle alimentazioni alternative. Nel 2018, inoltre, in Liguria sono state registrate 1.067 immatricolazioni di auto a Gpl e 336 conversioni da benzina a Gpl.In termini di punti vendita di Gpl, lo spezzino si aggiudica il gradino più alto del podio con 13 distributori su un totale di 37 distributori presenti sul territorio regionale. Segue Savona, con 10 punti vendita, mentre al terzo posto si classifica Genova con 9 distributori.