Il Golfo Paradiso al 25esimo posto tra le mete più belle. Berrino: «Riconoscimento meritato»

Liguria - «Un orgoglio per la Liguria avere una delle destinazioni tra le più belle al mondo secondo le valutazioni di una testata prestigiosa come il New York Times, tra le più lette e influenti al mondo. Se si trattasse di calcio il Golfo Paradiso sarebbe, come si dice, nella parte sinistra della classifica: una segnalazione di grande rilievo, che porterà un beneficio diretto a tutto il brand Liguria»: così l'assessore al turismo Gianni Berrino ha commentato la notizia dell'inserimento del Golfo Paradiso al 25° nella selezione delle 52 destinazioni più belle al mondo.



«Il comprensorio, tra i più affascinanti della riviera di levante, è un buon simbolo della Liguria in questo 2019 che sarà l'anno del turismo lento - prosegue Berrino - ed è molto adatto a comunicare che tutta la nostra regione è adatta a uno stile di turismo rilassato, consapevole, che si prende il suo tempo, non improntato al mordi e fuggi. Sarà una carta in più per la promozione turistica di tutto il territorio. Si tratta comunque di un riconoscimento meritato, di un risultato dovuto a una giusta e obiettiva considerazione del valore turistico della nostra terra».