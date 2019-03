Il meglio del turismo ligure e spezzino in mostra a Berlino

Liguria - Prosegue la campagna di promo valorizzazione della Liguria sui mercati esteri. Con la regia dell’Agenzia “In Liguria” l’offerta del turismo made in Liguria sarà a Berlino, dal 6 al 10 marzo, in occasione dell’ITB, la più importante Fiera del Turismo per il mercato tedesco e una delle maggiori al mondo. Dopo il successo ottenuto alla Bit di Milano, questa volta si torna nel Paese che tradizionalmente rappresenta un punto di forza nelle presenze di turisti stranieri. Con uno stand dedicato all’interno dell’area Enit e soprattutto con la presenza di ben 10 operatori, l’Agenzia “In Liguria” si conferma come il motore di una politica di promozione e valorizzazione che punta soprattutto a fare incontrare domanda e offerta, oltre che a presentare il prodotto turistico.



In quest’ottica va inquadrato l’evento di networking del 7 marzo, quando dalle ore 11 alle ore 13 la stampa specializzata e il mondo del trade sarà coinvolto nella narrazione del turismo Made in Liguria. Lo stesso refrain scelto dagli organizzatori di ITB, “più grande, più digitale e sostenibile e ancora più internazionale”, calza a pennello per la Liguria.



«Abbiamo già raccolto molti frutti e persino le calamità naturali e non, che hanno colpito la Liguria, sono state uno stimolo per fare meglio. I dati ci confortano, ma sappiamo che la strada intrapresa va proseguita – dice l’assessore regionale Giovanni Berrino – In questo 2019, l'anno dedicato al turismo "lento", proviamo a mettere a tema questa risorsa. Trekking, sentieristica, scoperta dei borghi dell’entroterra e dei prodotti agroalimentari di nicchia, l’enogastronomia. Sono tutti elementi su cui puntiamo e mi fa piacere vedere che qui alla Bit se ne stia parlando».



«Stiamo lavorando alla grande, insomma, e oggi già siamo qui a raccontare quello che faremo per un settore che considero importante per il futuro della Liguria. L’Agenzia In Liguria sta schiacciando alla grande sul pedale dell’acceleratore e questa primavera ci vedrà protagonisti con tre eventi del tutto innovativi, che vanno a coprire alcuni dei temi turisticamente più forti per la Liguria: il turismo attivo ed esperienziale, il turismo food & green e il turismo culturale" - conferma Pier Paolo Giampellegrini. Tra le proposte che verranno presentate a Berlino, non mancheranno i punti di forza del turismo ligure, che tradizionalmente piacciono ai tedeschi e ai turisti del Nord Europa: mare, food e cultura. Viviamo la sinergia con le imprese come un valore aggiunto fondamentale – aggiunge Giampellegrini – le adesioni alle diverse Fiere e workshop cui siamo impegnati nel 2019, sono in costante crescita». A Berlino saranno ArbaSpaa, Comune di Sanremo, Consorzio Portofino Coast, Framura Turismo, Italian Plus Travel & Event, Liguria Togheter, Loano2Village, Melia Genova, Miramare the Palace Resort, West Liguria.