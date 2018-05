La Fiom: «L'Accordo di Programma va legittimato»

Liguria - E’ durato fino alle 2 di notte e si è chiuso con una fumata nera l’incontro a Roma tra i rappresentanti di Arcelor Mittal e i sindacati nazionali sulla vertenza Ilva.



Occupazione - «Siamo rimasti a 9 mesi fa - ha detto oggi il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro - Mittal ha ribadito le sue condizioni spiegando che ha un patto con il governo e ha detto ai sindacati nazionali che se vogliono che entrino più lavoratori occorre tagliare il salario. Probabilmente la prossima settimana faremo una riunione a Roma con tutti i delegati ma la trattativa è impossibile e in ogni caso la delegazione presente in Italia non ha poteri di trattativa e non può far altro che alzare il telefono e parlare con il padrone vero».



Cornigliano Manganaro sull’Accordo di Programma ha aggiunto: «Nessuna novità positiva. Mittal dice che per loro gli esuberi vanno nella società per Cornigliano ma non è quello l'accordo di programma. L’ex sindaco Pericu, firmatario dell’Accordo di Programma, ha chiarito che quell’accordo è legittimo e chi non lo rispetta può essere sanzionato. Non so se Mittal si rende conto del caos che si può aprire a Genova. Nelle prossime ore vedremo quello che succede».