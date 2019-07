Imprese in Liguria, saldo per il 2018 positivo: attività aperte superiori di quelle chiuse

Liguria - «Il saldo per le imprese liguri è positivo per il 2018: le nuove attività aperte superano le chiusure 8.886 a 8.774. Ma in realtà le aziende che hanno aperto i battenti sono meno numerose rispetto al 2017 anche se hanno superato per 92 unità quelle che hanno chiuso, scese a loro volta7: il rapporto 2018 sull'economia ligure di Unioncamere mostra ancora molte difficoltà e incertezze in una regione sempre più vecchia, con una popolazione che è calata di un ulteriore 0,4% nell'ultimo anno.



Turismo - «Le imprese attive in Liguria nel 2018 erano 136.553, lo 0,10% in meno rispetto al 2017. Gli occupati, 609 mila, sono cresciuti dell'1% rispetto al 2017. Per quanto riguarda i diversi settori, il rapporto segnala fra gli indicatori il turismo che è rimasto sostanzialmente stabile per gli arrivi, 4 milioni 761 mila, mentre sono calate del 2,4% le presenze, 15.196.370. E il movimento portuale cresciuto dell'1,1%».