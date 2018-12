Inflazione, in aumento i prodotti alimentari

Liguria - «Aumentano i prezzi dei prodotti alimentari con rincari che vanno dal +6,3% del vino al +4,1% della pasta fino all’aumento del 4% per le verdure devastate dall’ondata anomala di maltempo»: lo afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’andamento dell’inflazione a novembre dai quali si evidenzia una accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari sia lavorati sia non lavorati.



Natale - «Gli effetti – sottolinea la Coldiretti – si fanno sentire sul carrello anche in vista dei pranzi e dei cenoni di Natale che rappresentano un appuntamento irrinunciabile delle feste per le famiglie italiane».



Clima - «L’andamento anomalo di quest’anno con fino ad oltre mezzo miliardo e mezzo di danni in agricoltura conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che – sottolinea la Coldiretti – con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal caldo al maltempo che si fanno sentire anche nel momento di fare la spesa. In realtà il crollo della produzione provocato dal maltempo – spiega la Coldiretti – colpisce gli acquisti anche per il rischio di speculazioni nel passaggio dei prodotti dal campo alla tavola, a danno dei consumatori e dei produttori. Nonostante gli aumenti al consumo per alcuni prodotti come il vino – conclude la Coldiretti – si sta assistendo ad una forte riduzione delle quotazioni alla produzione nonostante l’elevata qualità della vendemmia conclusa».