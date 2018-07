Instagram, la Baia del Silenzio tra le spiagge più `social`

Liguria - Sì, certo, è bello andare in vacanza, soprattutto in Liguria, ma lo è ancora di più condividerlo sui social, magari tramite qualche post o story su Instagram. E proprio le nostre belle spiagge in Italia sono sicuramente tra le più “hashtaggate” in questo periodo estivo, ma quali sono le più popolari e le più amate dai turisti di tutto il mondo? Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha effettuato uno studio per scoprirlo e la classifica che è emersa è un vero e proprio tour tra le bellezze d’Italia e del mondo.



La Baia del Silenzio è tra le spiagge più popolari su Instagram con 40.300 hashtag classificandosi al terzo porto: questo luogo da sogno, naturalmente silenzioso, dispone di una vista mozzafiato sul mare blu, incorniciata dalle case colorate della vicina Sestri Levante e dalla sabbia soffice. Al primo posto si posiziona Scala dei Turchi, Sicilia che si trova in provincia di Agrigento. Questa bellissima area consiste in una parete rocciosa bianchissima tra due spiagge di sabbia finissima…un vero e proprio paradiso nella nostra amata Sicilia. Questo piccolo Eden, da fare invidia alle più belle spiagge greche, si aggiudica più di 108.200 hashtag su Instagram. Infine al secondo Costa Rei in Sardegna: le sue acque cristalline e la sabbia fine le fanno aggiudicare il secondo posto in classifica, con 75,277 hashtag. Amatissimo dai turisti è anche lo scoglio di Peppino, famosissimo, nella zona di Santa Giusta, hashtaggato più di 9.600 volte. Al 9° posto troviamo invece San Fruttuoso, raggiungibile solo a piedi o in battello, si trova nei pressi di Camogli e si aggiudica 24.389 hashtag. La sua bellezza mistica non è solo dovuta all’abbazia dedicata a San Fruttuoso, ma anche alla suggestiva statua del Cristo degli abissi, posta sul fondale marino negli anni ’50, si aggiudica anch’essa più di 1.000 hashtag.



«L'instagrammabilità di un luogo è ora uno dei criteri più importanti per le nuove generazioni, quando si tratta di prenotare un viaggio - afferma Elena Paolo, portavoce di Holidu - Chi prenota un viaggio online si affida sempre più alle immagini della destinazione: dall'alloggio, alle attività, ai bar e ai caffè che possono essere il luogo perfetto per la prossima foto su Instagram. Per chi volesse prenotare una casa in Sicilia o in Puglia, la disponibilità è ancora alta e i prezzi accessibili; per la Sardegna e la Liguria, invece, prezzi alti e pochissima disponibilità. Conviene, quindi, in generale affrettarsi per scattare la foto perfetta in queste spiagge da sogno e godersi un po’ di mare».



