L´Olio Dop Riviera Ligure e i muretti a secco conquistano il Parlamento Europeo

Liguria - L'Olio Dop Riviera Ligure, a braccetto con i muri a secco della nostra regione, conquista il Parlamento Europeo. Entrando a far parte dei 24 esempi simbolo in Italia del legame tra cibo e cultura scelti tra oltre 800 DOP e IGP italiane.



La mostra “GEOGRAPHICAL INDICATIONS - ITALIAN CULTURAL HERITAGE”, che si svolge a Bruxelles dall'1 al 4 aprile, rappresenterà un percorso di conoscenza del patrimonio culturale italiano ( beni artistici e architettonici, opere letterarie, personalità illustri e molto altro ) legato alle Indicazioni Geografiche, realizzata dalla Fondazione Qualivita in collaborazione con Treccani, Aicig e Federdoc. E l'olio Dop Riviera ligure e i muri a secco rappresenteranno uno dei 24 casi emblematici selezionati nell’ambito dell’iniziativa Treccani Gusto - un progetto di ricerca realizzato nel 2018 in collaborazione con l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani - per testimoniare come i prodotti a denominazione di origine siano da secoli elemento centrale nell’identità nazionale. Confermando l'Italia come il paese che presenta il maggior numero di prodotti a denominazione di origine ovvero DOP/DOC e IGP



«L’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure è stato prescelto con un evidente riconoscimento alla qualità del prodotto nelle diverse menzioni geografiche e un riferimento all’eccezionalità di uno spazio agricolo che è stato realmente creato dall’uomo con un terrazzamento massivo di pendii scoscesi - sottolinea il presidente del Consorzio di Tutela dell'Olio Dop Riviera Ligure, Carlo Siffredi - . Per questo è importante il riferimento alla pratica della costruzione del muro a secco, una sapienza costruttiva ormai patrimonio immateriale dell’Umanità con una risoluzione dell’UNESCO, che rappresenta appieno la fatica e l’orgoglio delle nostre aziende».