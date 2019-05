Liguria prima assoluta per numero di Bandiere Blu

Cinque nella provincia di Genova

Liguria - Nel 2019 la Liguria cresce ancora e si conferma al primo posto in Italia: assegnate le Bandiere blu che vedono la nostra regione confermarsi al primo posto per numero di riconoscimenti, ben trenta, 3 in più dell’anno scorso: Imperia, Riva Ligure (Imperia), Sanremo (Imperia). A livello nazionale le bandiere blu sono 183, 8 in più rispetto al 2018: la Liguria, numeri alla mano, concentra su di sé quasi un sesto di tutte le Bandiere blu italiane.



Genovesato - Nella provincia di Genova rientrano Camogli – San Fruttuoso (Spiaggia Camogli Centro/Levante), Santa Margherita Ligure (Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto), Chiavari (Zona Gli Scogli), Lavagna (Lungomare) e Moneglia (Centrale, La Secca, Levante).



Come vengono scelti - A fare punteggio la presenza di impianti di depurazione efficaci, l'allacciamento alle fognature, la gestione dei rifiuti, le iniziative promosse dalle amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo, la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge e la possibilità di accesso al mare per tutti senza limitazioni.