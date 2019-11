Mercato del lavoro, calano i tempi di ricollocamento di dirigenti over 50

Liguria - Il 22% dei manager over 50 che hanno cambiato lavoro sono con un contratto a tempo determinato e hanno percepito una retribuzione, per il 60% dei casi, uguale o più alta rispetto al lavoro precedente. “I motivi dell'aumento di richieste di manager/dirigenti over 50 sono la capacità di entrare in corsa sui business, la maggiore affidabilità organizzativa e la flessibilità sui contratti e sulle proprie richieste retributive”, spiega Giulio Bertazzoli, A.D. di Spinlight



Il tempo necessario al ricollocamento nel mondo del lavoro di quadri/dirigenti si è attestata, nei primi 9 mesi del 2019, intorno ai 5,7 mesi, stabile rispetto allo stesso periodo del 2018. Calano invece i tempi di ricollocamento per gli over 50 (6 mesi rispetto ai 7 del periodo gennaio-settembre 2018). E’ il risultato di un’analisi di Spinlight, società che opera da circa 10 anni nell’outplacement, sui dati dei primi tre trimestri.



Dall'analisi di Spinlight inoltre risulta che nei primi mesi del 2019 il 22% dei manager over 50 che hanno cambiato lavoro sono con un contratto a tempo determinato e hanno percepito una retribuzione, per il 60% dei casi, uguale o più alta rispetto al lavoro precedente. I manager over 50 che invece hanno cambiato lavoro con un contratto a tempo indeterminato sono stati il 63%, con una retribuzione, per il 62% dei casi, uguale o più alta rispetto al lavoro precedente. Inoltre, il 5% si sono ricollocati a partita Iva e il 10% con iniziative imprenditoriali. I manager over 50 hanno cambiato lavoro soprattutto in questi settori: industria 36%, bancario/assicurativo 8%, altri servizi avanzati alle aziende, soprattutto nell’It, 34%. Le posizioni più facilitate alla ricollocazione sono state quelle commerciali e le funzioni in ambito digital.



L’analisi evidenzia infine che sono aumentate le ricerche di quadri e dirigenti dai 50 anni in su con competenze ed esperienze già consolidate (il 22% in più rispetto ai primi nove mesi del 2018). “I motivi di questo aumento di richieste di quadri/dirigenti over 50 sono: la capacità di entrare in corsa sui business, la maggiore affidabilità organizzativa e la flessibilità sui contratti e sulle proprie richieste retributive”, spiega Giulio Bertazzoli, A.D. di Spinlight. “I risultati sopra delineati derivano da percorsi di outplacement taylor made, orientati alla generazione di opportunità in linea con la propria carriera, utilizzando il supporto di metodologie innovative e strumenti digitali oltre al grande impegno delle persone”, conclude Bertazzoli.