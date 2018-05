Nasce l´Osservatorio: un patto per la tutela del lavoro nell´autrasporto

Liguria - E’ stato presentato questa mattina l’Osservatorio dell’Autotrasporto: si tratta di un patto per la tutela del lavoro con al centro la volontà di risolvere i problemi del settore. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Confartigianato trasporti, Fita Cna, Fai Confotrasporto e Trasportounito



Terminal - «Il tema della sicurezza in porto è fondamentale – ha dichiarato Giovanni Ciaccio, coordinatore regionale Uil Trasporto – E’ necessario che i container vengano posizionati tutti in una determinata posizione affinchè il camionista abbia la porta lato guida che si possa aprire in caso di necessità per evitare brutte conseguenze. Questo è un problema che abbiamo evidenziato ma al momento nessuno ci ha ascoltato. Altro tema su cui serve maggiore attenzione riguarda i lunghi tempi di attesa nei terminal: è necessario intervenire per evitare che i camionisti scendano dal mezzo e vadano a cercarsi un gruista che vada a scaricare i container. L’Osservatorio è stato costituito per prendere iniziative e avrà la facoltà di indire e promuovere manifestazioni con tutte le parti costituenti».



Autotrasporto - «Il nostro sindacato ha come obiettivo la tutela dei lavoratori e il rispetto delle regole – ha proseguito Mauro segretario generale Fit Cisl Liguria – L’Osservatorio ha come compito quello della tutela dei dipendenti e delle aziende. Vogliamo che venga eliminato il dumping sociale che oggi c’è partendo da alcuni aspetti fondamentali: i tempi di attesa devono essere ridotti affinchè ci sia un corretto utilizzo dei mezzi e dei lavoratori».



Criticità - Giuseppe Bossa, coordinatore dell’Osservatorio Territoriale di Genova ha concluso: «Abbiamo deciso di dare vita all’Osservatorio dopo un incontro tra le parti datoriali e i sindacati. Serviva uno strumento in grado di dare soluzioni alle criticità presenti nel nostro territorio e vigili sulle varie problematiche».