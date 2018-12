Natale 2018, Confesercenti: «Cresce l’appeal dei piccoli negozi»

Liguria - «La passeggiata di Natale tra i negozi torna di moda. Quest’anno saranno circa 8,5 milioni gli italiani che cercheranno tra le vetrine degli esercizi di vicinato il regalo da mettere sotto l’albero, quasi 2 milioni di persone in più rispetto al 2017, ed il numero più alto dal 2007»: emerge dalle stime elaborate sul sondaggio condotto da Swg per Confesercenti sulle intenzioni di acquisto in occasione delle festività invernali 2018.



Negozi - «Il survey somministrato ai consumatori, segnala una forte crescita della percentuale interessata ad acquistare nei negozi, che passa dal 16 al 21%, il valore più alto dal 2017. I piccoli negozi sono inoltre l’unico canale di distribuzione commerciale a registrare un aumento delle preferenze. Risultano infatti più o meno stabili mercatini e bancarelle – scelti questo Natale dall’11% degli intervistati contro il 12% dello scorso anno – mentre cala l’appeal delle grandi strutture commerciali (da 35 a 32%) e dà segnali di stabilizzazione anche il web, con una quota di preferenze che dal 34% si assesta al 33% dopo un decennio di crescita sostenuta (nel 2007 la percentuale di segnalazioni dell’e-Commerce era del 7%)» «L'indagine condotta a livello nazionale da Swg ci restituisce un dato confortante: vengono infatti riconosciuti il valore socioeconomico dell'imprendore del negozio di vicinato, la sua competenza e professionalità, la sua continua ricerca della qualità, cura e soddisfazione del cliente. Informarsi, specializzarsi, partecipare a corsi, fare rete è il modo per ottenere risultati positivi. Un buon auspicio per il prossimo anno», dichiara Stefano Vagge, presidente di Fiesa Confesercenti Genova.



«L’aumento di italiani intenzionati ad acquistare nei negozi di vicinato è una conferma della validità del modello commerciale dei piccoli esercizi, elemento sostenibile e inserito nella realtà sociale ed economica dei territori: chi compra in un negozio fa vivere la propria città - spiega Patrizia De Luise, oggi presidente nazionale di Confesercenti, a lungo presidente regionale ligure e provinciale - Un modello che torna a guadagnare consensi tra i consumatori proprio grazie alla sua flessibilità e all’integrazione con il tessuto urbano. E che è in grado di integrarsi allo stesso modo con il web e sintonizzarsi sulle nuove sensibilità dei consumatori. Ora l’auspicio è che le intenzioni di acquisto si tramutino in acquisti reali delle famiglie, su cui grava più incertezza rispetto allo scorso anno».