Paolo Odone in visita a Chiavari, incontro con l’amministrazione Di Capua

Liguria - Paolo Odone incontra il Sindaco Marco Di Capua: il presidente dell’Ascom Confcommercio di Genova e dell’aeroporto Cristoforo Colombo giunge in città per discutere con il primo cittadino e con l’Assessore al Commercio, Gianluca Ratto, quali iniziative e opportunità intraprendere insieme per la crescita e la ripresa del settore commerciale e turistico chiavarese. Presente anche Gianpaolo Roggero, presidente di Ascom Chiavari.



Un tavolo di confronto in cui sono state affrontate le problematiche relative al settore commerciale chiavarese ed è stata confermata la volontà di creare un sistema di valorizzazione e promozione condiviso che possa risultare attrattivo sia per i cittadini che per i turisti.



«Indubbiamente è necessaria una maggiore conformità di obiettivi per quanto concerne il turismo, e quindi l’aeroporto, ma anche per tutto il comparto legato al commercio - interviene Paolo Odone - Soprattutto perché Chiavari è una città in cui il commercio regna sovrano. Insieme al Sindaco Di Capua e all’Assessore Ratto abbiamo sviluppato delle possibilità di iniziative legate al territorio unico al mondo per la bellezza del paesaggio, per il clima e per la ricchezza di strutture culturali e ricettive, e con una gastronomia che in questa zona ha il suo nucleo. Dobbiamo guardare al turismo di qualità e credo che il Tigullio ne sia capace, anche per la sua volontà e capacità di ripresa dopo gli eventi calamitosi dello scorso anno».

Conclude il Sindaco Marco Di Capua «La visita di oggi del presidente Odone è stato un riconoscimento alla vocazione commerciale della città di Chiavari. Abbiamo trovato spunti interessanti per una progettualità in grado di coinvolgere tutte le categorie cittadine in una visione d’insieme condivisa, per far sì che diventi punto di riferimento del comprensorio e del Tigullio. Abbiamo un micro clima eccezionale e un’enogastronomia da valorizzare, cosa che stiamo già facendo grazie alla nascita del Consorzio dei Ristoratori Chiavaresi e al coinvolgimento dell’entroterra nelle manifestazioni che sponsorizziamo. A seguito dell’incontro tenutosi ieri in Regione Liguria, è stata l’occasione per ribadire la volontà di estendere anche a Chiavari il servizio di navetta Atp per l’aeroporto di Genova. Un servizio richiesto e atteso che incontrerà il favore di turisti e abitanti, e che speriamo di confermare durante l’incontro fissato per il 6 Febbraio a Sestri Levante».