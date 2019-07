Piaggio Aero, Fiom: «Resta la preoccupazione su tempi e investimenti»

Liguria - «Oggi il Commissario di Piaggio ha confermato contratti già firmati per 167 milioni di euro sui motori e questo garantirà 4 anni di lavoro per questa attività. Continuano però a mancare le firme per alcuni contratti e i decreti per la parte velivolistica, dove sono concentrati i lavoratori in cassa integrazione. L'incontro quindi non ha cancellato le preoccupazioni che la Fiom denuncia da mesi rispetto ai tempi di realizzazione del Piano investimenti per evitare la cassa»: così Antonio Caminito Fiom Cgil Genova.



«Infatti, il programma di vendita dell'azienda sarà pronto entro fine agosto e passerà successivamente al vaglio del Ministero che ha 60 giorni di tempo per approvarlo per poi nominare i periti per la valutazione dell'azienda. Percorso lungo e complicato che si esaurirà con una nuova proprietà e che senza la certezza delle commesse potrebbe allungare i tempi della cassa integrazione straordinaria».