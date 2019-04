Piaggio Aero, per 504 lavoratori potrebbe scattare la cassa integrazione

Oggi incontro tra azienda e sindacati all'Unione Industriali di Savona

Liguria - Si è tenuto a Savona, nella sede dell’Unione Industriali un incontro tra i sindacati e Piaggio Aero in merito all’apertura della cassa integrazione straordinaria.



Programma - «L’azienda ha illustrato il programma che intende effettuare nei primi tre mesi a partire dal 2 di maggio e che dovrebbe interessare un massimo di 504 persone con 156 a zero ore (di cui 30 fanno parte della vecchia procedura) mentre il resto a rotazione – hanno spiegato in una nota Fim Fiom Uilm Genova - Gli unici reparti che non saranno toccati dalla procedura in questi primi tre mesi saranno i motori e il customer service. L’azienda ha ribadito la necessità assoluta, visto lo scenario attuale, di dover attivare la cassa integrazione in tempi brevi senza possibilità di anticipo del trattamento».



Soluzioni - «Condividiamo la preoccupazione e la necessità di avere la cassa integrazione straordinaria come strumento di accompagnamento al percorso, ma abbiamo ribadito come il Governo abbia la responsabilità di trovare delle soluzioni alla Piaggio attraverso degli ordini di velivoli che possano dare ossigeno finanziario e carichi di lavoro – hanno proseguito - Per questo, pur ritenendo utile cominciare la discussione, riteniamo fondamentale aspettare l’incontro del 24 aprile per capire gli scenari industriali che potrebbero anche far variare il quadro presentato oggi dall’Azienda. Inoltre riteniamo necessario trovare una soluzione al problema dell’anticipo del trattamento perché non possono essere i lavoratori a pagare il ritardo di chi dovrebbe aver già messo in campo le promesse fatte due mesi fa», hanno concluso i sindacati.