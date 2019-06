Piaggio Aero, Toti e Benveduti: «Garantita l´occupazione per oltre 1000 liguri»

Liguria - «Garantita fino al 2 dicembre l'occupazione per più di mille lavoratori liguri di Piaggio. Una notizia difficile da digerire, ma necessaria per affiancare all'attività commissariale la salvaguardia dei livelli occupazionali»: è il commento del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a seguito della firma del decreto che concede la cassa integrazione a 1021 lavoratori di Piaggio Aerospace dislocati nei siti produttivi di Villanova d'Albenga (791), Genova (217) e Roma (13).



Eccellenza - Il trattamento avrà durata di 12 mesi, a decorrere dal 3 dicembre 2018, data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. «Non disperdiamo le nostre professionalità – continua Benveduti - l'eccellenza di Piaggio Aero è sotto gli occhi di tutti. E lo dimostra anche l'attenzione riservata dal mercato internazionale, con le recenti consegne di P180 Avanti Evo in Francia e in Malesia. L'auspicio è che da Roma arrivino nel prossimo futuro segnali precisi, che definiscano sul medio-lungo termine un progetto di sistema che racchiuda l'intero comparto militare. In assenza di una simile programmazione, che chiarisca obiettivi, strategie e finanza, permane un forte timore di doverci presto confrontare con altre crisi analoghe», conclude Benveduti.